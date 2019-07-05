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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - İSTANBUL

Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı - İSTANBUL

- Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi - 1 yaralı - Olay yerinden detaylar - İtfaiye ekiplerinin kazaya müdahalesi - Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılması - Genel detaylarAvcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Avcılar'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, D - 100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.Metrobüs hattında da tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak da çalışmalar sırasında kapalı tutuluyor.Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, aracın olay yerinden kaldırılmasına çalışılıyor.

Polis Hastane Karya Köprülü Polis Ekipleri 

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