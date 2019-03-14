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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da 14 Mart’ta doktorlara karanfilli sürpriz

Avcılar’da 14 Mart’ta doktorlara karanfilli sürpriz

Doktorlara karanfil dağıtılması

Hastane Belediye Başkanlığı Sağlık Çalışanları Konferans Tıp Bayramı 

-Konuşmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, meslektaşlarının Tıp Bayramını kutladı İSTANBUL

- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede bulunan aile sağlığı merkezlerini ve Murat Kölük Devlet Hastanesi’ni gezerek meslektaşlarına karanfil hediye etti. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, 14 Mart Tıp Bayramı’nda meslektaşlarını unutmadı. Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, Cihangir Aile Sağlığı Merkezi, Ağız Diş Bakım Merkezi ve Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne giden Ulusoy, meslektaşlarına karanfil hediye etti. Tüm odaları tek tek dolaşarak doktorların Tıp Bayramını tebrik eden Ulusoy, seçim çalışmaları öncesinde başhekim olarak görev yaptığı Murat Kölük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada sağlık çalışanları ile buluşan Ulusoy, konferans salonunda bir konuşma yaptı ve hastanedeki personelle birlikte pasta kesti. “Başkanlık demiyorum baş hizmetkarlığa adayıyım" Konuşmasında meslektaşlarının Tıp Bayramı’nı kutladığını ifade eden Ulusoy, “14 Mart’ın ayrı bir özelliği var. Şu an Haydarpaşa’daki Mekteb-i Tıbbiye Şahane’nin duvarlarındaki kurşun izleri hala duruyorsa bu ülkeye sıkılmış bu milletin kaderine, geleceğine sıkılmış bu kurşunları önlemek, geleceği garanti altına almak için şu anda bizim burada rahat bir şekilde nefes alıp, oturup sohbet etmemizi sağlayan, geleceğimizi çocuklarımız ile kurmamız için bu adımları atan, bu fişeği ateşleyen tıp doktorlarıydı. O yüzden tıp bayramının ayrı bir önemi, ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var. Şu anda Avcılar’dan belediye başkanlığı adayıyım. Başkanlık demiyorum baş hizmetkarlığa adayıyım. Adım adım ilerliyoruz, sahada çok güzel bir teveccüh var. Avcılar artık kaybettiği 20 yılını geri alacak diye düşünüyorum. Çünkü 31 Mart’a burada kaldı 15 gün, bu 15 günde inşallah 31 Mart’ta da 1 Nisan’da da Avcılar, yeni ufuklara açılmanın yeni hizmetlere kavuşmanın, marka bir kent olmanın, muhteşem ve muazzam bir şehir olmanın mutluluğu yaşayacak diye düşünüyorum” dedi.
(Md-hk-
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