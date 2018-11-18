Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Avcılar Belediye Başkanı Benli, Romanlarla buluştu

- Avcılar Belediye Başkanı Benli, Romanlarla buluştu

Genel ve detay görüntüler

-Romanlar’dan görüntü
-Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli konuşması
-Konuşmalardan detay

( İSTANBUL ) Avcılar Belediye Başkanı Benli, Romanlarla buluştu- Romanlar'a karşı oluşan önyargılar, çalıştayda konuşuldu İSTANBUL

- Avcılar’da, İstanbul Roman Platformu Büyük İstanbul Buluşması, Stratejik Yerel Plan Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştayda toplumda Romanlar’a karşı oluşan önyargıların yıkılması gerektiği konuşuldu. İstanbul Roman Platformu Büyük İstanbul Buluşması, Stratejik Yerel Plan Çalıştayı Avcılar, Gümüşpala Gölpark Davet Salonu’nda düzenlendi.
Çalıştaya Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin yanı sıra İstanbul Roman Platformu Genel Başkanı Bahattin Turnalı ve Romanlar da katıldı.
Çalıştayda Romanlar’a karşı oluşan önyargıların yıkılması gerektiği konuşuldu. Romanların uğradığı haksızlıklar gündeme getirildi.
“Bu toplumda çok büyük bir haksızlık yapıldığını gördüm” Romanlar’a karşı oluşan önyargıların yıkılması gerektiğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Romanlar, tıpkı kadınlar gibi siyasallaşamadıkları için, azınlıkta kaldıkları için bulundukları konunda dezavantaj denen konumda, tıpkı kadınlarda ve diğer dezavantajlı gruplarda olduğu gibi sürmekte. Onun için de siyasallaşarak başlamak gerekiyor. Çocuklar kimsenin çocuğu değildir. İnsanlığın evladıdır. Bütün büyükler çocuklardan sorumludur. Sokaktaki her çocuktan, her yetişkin sorumludur. Şuralı ya da buralı değildir, onlar çocuktur ve onlar bütün insanlığın sorumluluğu altındadır. Ben bu toplumda çok büyük bir haksızlık yapıldığını gördüm. Çocukları korkutulan, çocuklara bilmem ne yapacak diye korkutulan Romanlar bu muydu? Bunların yıkılması gerekiyor” dedi.
(TA-HK-
İlgili Foto Galeriler
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı