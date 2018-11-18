-Romanlar’dan görüntü

-Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli konuşması

-Konuşmalardan detay



( İSTANBUL ) Avcılar Belediye Başkanı Benli, Romanlarla buluştu- Romanlar'a karşı oluşan önyargılar, çalıştayda konuşuldu İSTANBUL



- Avcılar’da, İstanbul Roman Platformu Büyük İstanbul Buluşması, Stratejik Yerel Plan Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda toplumda Romanlar’a karşı oluşan önyargıların yıkılması gerektiği konuşuldu. İstanbul Roman Platformu Büyük İstanbul Buluşması, Stratejik Yerel Plan Çalıştayı Avcılar, Gümüşpala Gölpark Davet Salonu’nda düzenlendi.

Çalıştaya Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin yanı sıra İstanbul Roman Platformu Genel Başkanı Bahattin Turnalı ve Romanlar da katıldı.

Çalıştayda Romanlar’a karşı oluşan önyargıların yıkılması gerektiği konuşuldu. Romanların uğradığı haksızlıklar gündeme getirildi.

“Bu toplumda çok büyük bir haksızlık yapıldığını gördüm” Romanlar’a karşı oluşan önyargıların yıkılması gerektiğini belirten Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Romanlar, tıpkı kadınlar gibi siyasallaşamadıkları için, azınlıkta kaldıkları için bulundukları konunda dezavantaj denen konumda, tıpkı kadınlarda ve diğer dezavantajlı gruplarda olduğu gibi sürmekte. Onun için de siyasallaşarak başlamak gerekiyor. Çocuklar kimsenin çocuğu değildir. İnsanlığın evladıdır. Bütün büyükler çocuklardan sorumludur. Sokaktaki her çocuktan, her yetişkin sorumludur. Şuralı ya da buralı değildir, onlar çocuktur ve onlar bütün insanlığın sorumluluğu altındadır. Ben bu toplumda çok büyük bir haksızlık yapıldığını gördüm. Çocukları korkutulan, çocuklara bilmem ne yapacak diye korkutulan Romanlar bu muydu? Bunların yıkılması gerekiyor” dedi.

(TA-HK-

