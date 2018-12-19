Avcı vurduğu domuzun saldırısına uğradı. O anlar kamerada

-Mehmet Şevik'in diğer domuzları vurma anlarından görüntüler.



( ÇANAKKALE - ÖZEL)- Domuzun saldırı anı kamerada ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Çan ilçesinde avcı Mehmet Şevik, vurduğu domuzun saldırısına uğrayarak, yaralandı. O anlar kameraya yansıdı. Çan ilçesinde yaptığı domuz avcılığı ile sosyal medyada binlerce takipçisi olan Mehmet Şevik, son çıktığı domuz avında yaralandı. Mehmet Şevik’in vurduğu domuzun saldırısına uğrama anları kameraya yansıdı. Kazdağlarında Sinan Tepesi diye bilinen yerde av mevsiminde belirli limitler dahilinde domuz avcılığı yaptığını belirten Mehmet Şevik, “Domuzlar çiftçimizin ürünlerine zarar veren hayvanlar. Bizler de arkadaşlar ile beraber av sezonunda kısım kısım belirli limitler doğrultusunda av yapıyoruz. Son çıktığım avda domuzu vurmama rağmen hem köpeğim hem de ben domuzun saldırısına uğradık. Köpeğim beni kurtarmak için ağır yaralandı. Ama benim bacağımı yırttı. Bende daha fazla darbe alabilirdim, arkadaşların yardımıyla hayvan öldürüldü. Bir hafta önce aldığım darbeyle bacağımın kasmasına rağmen yatakta duramadım ve domuzun beni yaraladığı yerde yaklaşık 250 kilo ağırlığında bir azılı domuz avlamayı başardım” dedi.

(SŞ-MY-İHS

