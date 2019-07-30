'Avcı kız' zanlıları adliyeye sevk edildi (1) - ANKARA
"Avcı kız" zanlıları adliyeye sevk edildi (1) - ANKARA - Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleriANKARA (AA) - Ankara 'da sosyal medyadan tanıştıkları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek gasbeden suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 zanlıdan, 28'i kadın 99'u emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (1)
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