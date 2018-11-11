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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - BATMAN

Av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - BATMAN

- Batman Bölge Devlet Hastanesinden detaylar - Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması - Vurulan kişinin hastaneye getirildiği kamyonetten detaylar - Vurulan kişinin yakınlarını koşarak hastaneye gelişi Batman 'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldüBATMAN (AA) - Batman 'da av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.İddiaya göre, Batman merkeze bağlı Karayün köyünde A.Ç. (17), amcasının oğlu Hüsnü Ç. (24) ile pikniğe gitti.A.Ç'nin yanına aldığı av tüfeğinin kamyonetin koltuğunun altına yerleştireceği sırada ateş alması sonucu Hüsnü Ç. ağır yaralandı.Kuzeni tarafından kamyonetle Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen Hüsnü Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hüsnü Ç'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerine gelen Hüsnü Ç'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis Hastane Cenaze Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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