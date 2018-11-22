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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Av köpeği, ayağı kırılan sahibinin başından ayrılmadı

Av köpeği, ayağı kırılan sahibinin başından ayrılmadı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ve başında bekleyen köpeği

İlk Müdahale Jandarma Geri Çekilme Şili Av Köpeği 

-Yaralının AFAD ekipleri tarafından taşınması
-Genel ve detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de arkadaşlarıyla avlanmaya giden Vedat Çakmak, köpeğinin üzerine atlamak istemesi üzerine dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı. Çakmak'ın av köpeği ise sahibinin yanından biran bile ayrılmadı Edinilen bilgiye göre, Şehir dışından gelen 5 kişilik arkadaş grubu Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ne bağlı Aşağı Doluca Köyü’nün dağlık alanında avlanmaya gitti. Bir süre avlanan arkadaşlar daha sonra yemek molası verdi. Mola esnasında 24 yaşındaki Vedat Çakmak'ı üzerine, "Gölge" ismini verdiği av köpeği atlamak istedi. Çakmak, geri çekilmek isterken dengesini kaybederek düşüp ayağını kırdı. Yanında bulunan arkadaşları durumu, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. 4 saatlik çalışmayla olay yerine ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, ayağı kırılan Çakmak’a ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıyı 4 uzun süre taşıyarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti.Yaralı,ambulansla Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak’ı ise Gölge isimli köpeği sahibinin başından biran bile ayrılmaması dikkat çekti. (ET-HİV-
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