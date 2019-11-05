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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı - ADANA

ATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı - ADANA

- Polisin sürücüyü durdurması - ATV'ye bağlı römorktaki öğrenciler - Polisin öğrencilerle konuşması - Trafikten men edilen ATV'nin çekicide fotoğrafıATV ile öğrenci taşıyan sürücü yakalandı - Adana 'da ATV'ye bağladığı römorkta 10 ilkokul öğrencisini okula taşıyarak servisçilik yaptığı belirlenen sürücüye 3 bin 20 lira ceza verildiADANA (AA) - Adana 'da ATV motoruna bağladığı römorkta 10 öğrenciyi okula taşıdığı tespit edilen sürücüye 3 bin 20 lira idari para cezası uygulandı ve aracı 15 gün trafikten men edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na ATV ile öğrenci taşıyarak servisçilik yapıldığını belirledi.Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, ATV'ye bağladığı römorkla 10 öğrenciyi okula taşıyan Ayhan U'yu (57) okul önünde durdurdu.Ayhan U'ya aracı amacı dışında kullanmaktan bin 2 lira ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira idari para cezası verildi.
Araç 15 gün trafikten men edildi.

İlkokul Öğrencisi Para Cezası Sürücü Belgesi Araç Kullanmak Öğrenciler 

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