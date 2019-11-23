ATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söyledi - AFYONKARAHİSAR
- Zarar verilen banka ATM'lerinden görüntü - Vatandaşların ATM'leri kullanmasıATM'lere zarar verdi, cezaevine girmek için yaptığını söylediAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da 5 banka ATM'si ile 3 güvenlik kamerasına zarar veren kişi serbest bırakıldı.Süleyman C, Milli Egemenlik Caddesi 23. Sokak'ta bulunan 5 ATM ile 3 güvenlik kamerasına zarar verdi.Mahalle bekçileri tarafından yakalanarak karakola götürülen zanlının, ifadesinde, işsiz olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirterek, barınmak için cezaevine girmek istediğini ve bu nedenle ATM'lere zarar verdiğini söylediği öğrenildi.Süleyman C, nöbetçi savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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