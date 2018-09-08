Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Atlı jandarmalar kitesörfçülerin ilgi odağı oldu - MUĞLA

Atlı jandarmalar kitesörfçülerin ilgi odağı oldu - MUĞLA

- Akçapınar sahili detay - Sahilde görev yapan atlı jandarmalar detay - Turistlerin atlı jandarmalarla ilgilenmesi ve fotoğraf çektirmesi - Turistlerin atları sevmesiAtlı jandarmalar kitesörfçülerin ilgi odağı oldu - Muğla 'nın Ula ilçesinde düzenlenen 2018 Dünya Kiteboard Ligi Şampiyonası nedeniyle Akçapınar sahilinde görev yapan atlı jandarmalara, dünyaca ünlü kitesörfçüler ve turistler yoğun ilgi gösterdiMUĞLA (AA) - 2018 Dünya Kiteboard Ligi Şampiyonası'nın yapıldığı Muğla 'nın Ula ilçesindeki Akçapınar sahilinde görev yapan atlı jandarmalar, dünyaca ünlü sporcu ve turistlerin ilgi odağı oldu.Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve Muğla Valiliğinin himayesinde, Türkiye Yelken Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen organizasyona 15 ülkeden 35 sporcu katılıyor.Şampiyona nedeniyle yarışları izlemek için bölgeye dünyanın bir çok yerinden turist geldi.Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici gelen 2 atlı jandarma ekibi de Akçapınar sahilinde gerçekleştirilen 2018 Dünya Kiteboard Ligi Türkiye ayağında görevlendirildi.Atlı jandarmalar, sahildeki görevleri sırasında turistlerden ve sporculardan büyük ilgi gördü.Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler ve çok sayıda sporcu, atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.Şampiyonanın düzenlendiği sahilde atlı jandarma ekiplerinin yanı sıra köpek timi, uyuşturucuyla mücadele, asayiş ve trafik jandarma ekipleri de görev yaparak, bölgedeki olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Jandarma Uyuşturucu Yabancı Turist Bakanlık 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı