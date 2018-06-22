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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
ATLAS stratejik nakliye uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

ATLAS stratejik nakliye uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Fotoğraflar

( ANKARA ) ANKARA

İngiltere Strateji İspanya Kabil Kabiliyet 


- A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı, düzenlenen törenle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatılmış, Türkiye’nin katılımı ise 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. Projede Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye bulunmaktadır. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı/Kayseri’de, ilki 12 Mayıs 2014 tarihinde envantere katılan A400M ATLAS uçağının altıncısı, üs personeli ve ailelerin katılımı ile envantere girmiştir. A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce hava yolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal edebilecek. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıkmıştır. A400M sahip olduğu birçok yeni kabiliyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın her yerinde harekat yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır. (SFP-
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