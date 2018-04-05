- Atina’daki Türk Konsolosluğuna Saldırı Anları Yayınlandı



- Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Türk konsolosluğuna saldıran Ruvikanos grubu internette saldırıya dair bir görüntü yayınladı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da Palio Profili bölgesinde bulunan Türk Konsolosluğuna dün akşam 19.00 sularında bir saldırı gerçekleştirilmişti. On kişilik bir grup konsolosluğa boya atıp kaçmıştı. Saldırganlar kaçarken Afrin operasyonu aleyhine slogan attı. Yunan basınında çıkan haberlerde, saldırının, kendilerini iktidar karşıtı “anarşistler” olarak tanımlayan Ruvikanos grubu üyeleri tarafından yapıldığı yazıldı. Grup internette saldırıya dair bir video yayınladı. Aynı grup daha önce Atina Türk Büyükelçilik binasına boya ile ve Türk hava yollarının Atina ofisine balyozlarla saldırmıştı. Yunan polisi 4 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.



