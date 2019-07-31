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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Atık tankına düşen işçiler yaralandı - BURSA

Atık tankına düşen işçiler yaralandı - BURSA

- Hastaneden detaylar - Yaralının sevk edilmesi Bursa 'da atık tankına düşen 3 işçi yaralandı - İnegöl ilçesinde, tavuk kesim fabrikasının atık tankına düşerek yaralanan 3 işçi tedavi altına alındı - Yaralıların kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinin acil servisi, enfeksiyon riski nedeniyle hasta girişine kapatıldıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, fabrikanın atık tankına düşen 3 işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gündüzlü Mahallesi'nde bulunan bir tavuk kesim fabrikasındaki atık tankını temizleyen Ali T, dengesini kaybederek tankın içine düştü. Durumu fark eden işçiler Bahtiyar A. ile Osman Ü. de onu kurtarmak isterken aynı yere düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işçileri bulundukları yerden çıkardı.112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Bu arada hastanenin acil servisi, enfeksiyon riski nedeniyle hasta girişine kapatıldı. Servise gelen vatandaşlar ise dışarıda oluşturulan alanlarda tedavi edildi.

Acil Servis Fabrika Hastane Gesi 

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