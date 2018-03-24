- Şehit Murat Yılmaz Bilgievi girişinden detay - Kurstan detay - Kadınların çalışmasından detay - Zeytin çekirdeğinden yapılan sepetten detay - Kadınların ürettiği ürünlerden detay - Kurs öğreticisi Gülseren Mirze ile röp. - Kursiyerlerden 53 yaşındaki Aylan Taylan ile röp. - Kursiyerlerden Dilan Balseçen ile röp.Atık malzemeleri hediyeliklere dönüştürüyorlar - Muş 'ta kursa katılan kadınlar, ağaç dalları ve atık malzemeleri hediyelik eşyalara dönüştürerek hem stres atıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor - Kurs öğreticisi Mirze: - "Mahalledeki kadınlar kursa stres atmaya geliyor. Evde kullanılmayan atık malzemelerimizi burada değerlendiriyoruz. Birçok kursiyerimiz bundan faydalanıyor. Bu çalışmalar onlara terapi gibi geliyor" - Kursiyerlerden 53 yaşındaki Taylan: - "Zeytin ve hurma çekirdeği ile sepetler yaptım. Kursa stres atmak için geldim. Eski eşyalarımı atmamak ve değerlendirmek için buradayım"MUŞ (AA) - Muş lu kadınlar, ağaç dalları ve atık malzemeleri çeşitli süs eşyalarına dönüştürerek hem stres atıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Muş Belediyesi bünyesindeki Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgievi'nde açılan "Geri Dönüşüm" kursuna katılan kadınlar, çalı çırpı, zeytin ve hurma çekirdeği ile evde kullanılmayan atıl durumdaki eşyaları, hediyeliklere dönüştürüyor.Kursa katılan 30 kadın, ağaç dallarıyla çerçeve, zeytin ve hurma çekirdeği kullanarak sepet yapıyor.Kadınlar bu sayede bir yandan stres atarken, bir yandan da ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. - "Bu çalışmalar onlara terapi gibi geliyor."Kurs öğreticisi Gülseren Mirze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursta ahşap ve kumaş boyama ile geri dönüşüm faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.
Atıl durumdaki malzemeleri geri dönüşüm çalışmasıyla değerlendirdiklerini anlatan Mirze, şöyle konuştu:"Mahalledeki kadınlar kursa stres atmaya geliyor. Evde kullanılmayan atık malzemelerimizi burada değerlendiriyoruz. Birçok kursiyerimiz bundan faydalanıyor. Bu çalışmalar onlara terapi gibi geliyor. Bir aile ortamımız var. Bilgi Evlerinin açılması bizim için çok faydalı oldu. Genç kızlarımıza hangi dalda yetenekli olduğunu gösteriyoruz. Evli kadın arkadaşlarımız da var. Onlar da gelip kursta çalışma yapıyor."Mirze, çalışma kapsamında atıl durumdaki metal tepsileri çay ve sunum servisi tepsilerine dönüştürdüklerini ifade etti. Buna benzer birçok ürün yaptıklarını dile getiren Mirze, "Çatlamış toprak çömleklerden çiçek saksısı yaptık. Çöpe giden bütün atık malzemelerimizi burada değerlendiriyoruz. Her şey çöpe atılmak değil. Bunları evde kendi başımıza da değerlendirebiliriz. Çöpe atılan atık malzemeler kadınların elinde hayat buluyor." dedi. - "Kursa stres atmak için geldim."Kursiyerlerden 53 yaşındaki Aylan Taylan da kursta çok güzel arkadaşlıkların edindiklerini ifade ederek, "Zeytin ve hurma çekirdeği ile sepetler yaptım. Kursa stres atmak için geldim. Eski eşyalarımı atmamak ve değerlendirmek için buradayım." diye konuştu. Dilan Balseçen ise üniversite mezunu olduğunu ve atanamadığını belirterek, "Şu anda işsizim. Yakında bebeğim olacak. Burada bebeğime bir şeyler hazırlıyorum. Vaktimi burada değerlendiriyorum. Bilgievi bizim için gerçekten çok iyi oldu. Burada sosyalleşiyoruz." ifadesini kullandı.