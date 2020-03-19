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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu - AYDIN

Ateşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulundu - AYDIN



: - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları - Evini yakan kişinin bahçede uyumasıAteşe verdiği evinin bahçesinde yatakta uyurken bulunduAYDIN (AA) - Aydın 'ın Nazilli ilçesinde evini ateşe verdiği öne sürülen kişi, bahçede yatakta uyurken bulundu.Alınan bilgiye göre İsabeyli Mahallesi'nde oturan M.S'nin evinde yangın çıktığını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.Söndürme çalışmaları sırasında evin bahçesinde yatakta uyurken bulunan M.S, uzun uğraşlar sonucu uyandırıldı.Alkollü olduğu belirtilen M.S'nin üç hafta kadar önce de evini yakmaya kalkıştığı, komşularca bu girişiminin önlendiği, eşinin bu olay nedeniyle kendisini terk ederek kızının evine gittiği öğrenildi.Jandarma Karakolunda ifadesi alınan M.S, serbest bırakıldı.

İsabeyli İsabey Müstakil Ev Irak 

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