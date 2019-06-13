Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, İnebolu’dan başladı

-Konuşmalar



( KASTAMONU ) KASTAMONU



Kastamonu Valiliğinin himayesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü” İnebolu ilçesinden başladı.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik yolda düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin birçok yerinden yüzlerce yürüyüşçü katıldı.

Kastamonu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile güzergahta bulunan belediyelerinin iş birliğinde düzenlenen 4 günlük programın başlangıcında İnebolu’da Türk Ocağı Binası önünde programı düzenlendi.

Törende konuşan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Milli Mücadele döneminde gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve cephanenin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırıldığı güzergahın ‘İstiklal Yolu’ olarak tarihe geçtiğini söyledi.



Kayık ve kağnının iş birliğinde istiklale yüründüğünü belirten Atasoy, “Mondros Ateşkes anlaşmasına ilk tepkiler Kastamonu’da yükselmeye başladı.

Anadolu’yu saran işgallere karşı başlatılan İstiklal mücadelesinde desteklenecek tek lojistik hat, tek pencere İnebolu’dur. İnebolu’dan başlayıp Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaşan güzergah yolu İstiklal Yoludur. İstanbul’dan, Rusya’dan getirilen birçok lojistik malzemeler de asker mühimmat İnebolu’dan karaya çıkartılıyor ve burada oluşturulan kağnı kolları ile Kastamonu üzerinden Ankara’ya ulaştırılmaktadır. O yüzden İnebolu o kadar önemliydi ki, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Gözüm Sakarya’da Dumlupınar’da Kulağım İnebolu’da’ diyerek bu yolun önemini çok kez vurgulamıştır. İstiklal Yolunu ilk aşamasında canla, başla, mühimmat boşaltan İnebolu denizciler, İnebolu’nun yiğit evlatları kayık ile kağnın birleşmesi ile destansı zaferi mimarı olmuşlardır. Gösterdikleri başarı ve cesaretten dolayı da 9 Nisan 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından beyaz şeritli İstiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir. Türkiye’de Beyaz Şeritli İstiklal Madalyalı tek ilçe Yiğit İnebolu’dur” dedi.

Konuşmanın ardından yürüyüşçüler, dev Türk Bayrakları ile 95 kilometrelik yola çıktı. İlçe merkezindeki yürüyüşe İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ile birlikte İnebolu sivil toplum kuruluşları, İnebolu halkı ve çok sayıda öğrenci de katılarak destek verdi. Yürüyüş korteji Türkiye’nin birçok yerinden gelen yüzlerce yürüyüşçüyü, İstiklal Yolu güzergahının başlangıcındaki Turgut Özakman Parkı'ndan sevgi gösterisi ile uğurladı. Yürüyüşçüler, Küre ve Seydiler güzergahında yürüyerek 4 günün sonunda Kastamonu’ya ulaşacak.

