Atatürk’ün komutanlığı devraldığı otelin restore edilmesi isteniyor

-Taşköprü’nün ayağının görüntüsü

-Binanın içerisinden görüntüler

-Fazlı Koşcağız röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA ) -- Mustafa Kemal Atatürk’ün 1918 yılında Yıldırım Orduları Komutanlığı rütbesini devraldığı Adana'daki otel, iş merkezi olarak kullanılıyor- Dünyanın kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü’nün de bir ayağının altında bulunduğu iş merkezine çevre esnafı tanıtım yapılmasını istiyor ADANA



- Adanalı esnaflar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 31 Ekim 1918 yılında Yıldırım Orduları Komutanlığı rütbesini Alman Generali Liman Von Sanders’ten devraldığı otelin restore edilerek turizmin hizmetine sunulmasını talep ediyor. Şuanda Mithatbey İşhanı olarak kullanılan binanın dışarıdan bakımsız görüntüsü nedeniyle esnaflar kendi imkanıyla tanıtım tabelası astı. Atatürk, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra 31 Ekim 1918 akşamı Seyhan İlçesi’ne bağlı Abidinpaşa Caddesi’nde bulunan Murat Palas otelde Tuğgeneral rütbesiyle Yıldırım Orduları Komutanlığı rütbesini Alman Generali Liman Von Sanders’ten devraldı. Atatürk’ün bu komutanlığı devralması daha sonra Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasını tetikledi ve atanın ‘Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.’ sözlerini söylemesine neden oldu. Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü Taşköprü’nün de bir ayağının altında bulunduğu bina dışarıdan bakımsız görüntüsü nedeniyle esnafın içini acıttı ve tarihi öneminden dolayı esnaf kendi imkanlarıyla tanıtım tabelası astı. “Belediyelere yardım çağrısı” Şuanda Mithatbey İşhanı olarak kullanılan bina için çevre esnaflarından Fazlı Koşcağız, “Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımlarını attığı yerlerden birisi bura. Böyle bir tarihi bir yerin kötü kalmasını içimiz almıyor. Burada hem de Taşköprü’nün bir ayağı var. Yerli ve yabancı turistler gelip ziyaret ediyorlar. Burasını kendi imkanlarımızla düzeltmeye çalışıyoruz ama Seyhan Belediyesi veya Adana Büyükşehir Belediyesi’nin el atıp eski resimleri buraya yapıştırması gerekiyor. Burası gelen turistler için daha canlı olur” diye konuştu.

“Turistler şikayetçi” Ayrıca Koşcağız, çevre esnafının verdiği paralarla iş merkezinin girişini boyatıp tanıtım tabelası astıklarını belirterek, “Gelen turistlere biz anlatmaya çalışıyoruz ama görsel olarak daha güzelinin yapılmasını talep ediyoruz. Buraya gelen turistler hep bize şikayet etti tanıtım olmadığı için” ifadelerini kullandı. (UMT-



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