Atatürk portresinin bulunduğu alanda iki günde iki yangın

-İtfaiyenin müdahalesi



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan'da, dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu bölgede iki günde meydana gelen iki yangın korkuttu. 1 dönümlük alandaki ağaçların yandığı yangında Atatürk portresi zarar görmedi. Ressam Mustafa Aydemir'in 1982 yılında 3 bin gönüllü askerle birlikte yaptığı dünyanın en büyük Atatürk portresinin bulunduğu Keşiş Dağı'nın yamacındaki ağaçlık alanda, önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen yangının ardından bugün de kurumuş otlar tutuştu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, bölgeye Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Atatürk portresinin zarar görmediği yangında, 1 dönümlük alandaki otlar ve ağaçlar yandı. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Uzaydan bile görülüyor Keşiş Dağları eteklerinde bulunan 'Düz Parmaklar Sırtı'na 1982 yılında Ressam Mustafa Aydemir tarafından 3 bin gönüllü askerle 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak dev Atatürk portresi yapıldı. 29 günde tamamlanan 7 bin 500 metrekare alan üzerine 176 metre boyundaki dev Atatürk portresi, uzaydan bile görülebiliyor.

