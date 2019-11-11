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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretim başlıyor

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde üretim başlıyor

detaylar

Turab Salda Allah Hayvancılık Hayvan 

-Traktörle çalışma yapılması
-Röportaj

( ANKARA )- Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde Başkent çiftçisine verilmek üzere tohum üretilecek- Çevre Koruma Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş:- “Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllar sonra arazinin kuruluş amacına uygun olarak üretim yapacağız”- “Yem bitkisi (Macar fiği) tohumu üreterek, çiftçilerimize dağıtacağız” ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde üretim için düğmeye bastı. 3 yıllığına kiralanan Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yıllar sonra ilk kez üretim yapılacak. Hem çiftçiye hem de Ankara ekonomisine katkı sağlayacak proje hayata geçirilirken, arazi Büyükşehir ekipleri tarafından temizlenerek, ekime hazır hale getirildi.
2 parsel ve yaklaşık 300 dekardan oluşan arazide Büyükşehir Belediyesi çiftçiye dağıtılmak üzere yem bitkisi (Macar fiği) tohumu üretecek. Hayvan yemi olarak kullanılan, kış şartlarına dayanıklı Macar fiği tohumu üretimine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda tohumları kendisi üreteceği için de bütçesine katkı sağlayacak. Arazinin yıllar sonra kuruluş amacına uygun olarak kullanılacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk’ün mirasına sahip çıktıklarını söyledi.

Yıllardır kullanılmayan arazide artık üretim yapacaklarını vurgulayan Güldaş, şu bilgileri verdi: “!İçinde bulunduğumuz bu arazi Ulu Önder Atatürk’ün kendi parasıyla alıp, Türk milletine hediye ettiği bir alan. Bu alan gördüğünüz gibi bir süredir kullanılmıyordu. Belediye olarak araziyi 3 yıllığına kiraladık. Atatürk Orman Çiftliği Yönetimine de teşekkür ediyoruz. Artık burada üretim yapılacak. Çiftçimize dağıtılmak üzere tohum yetiştireceğiz. Buranın kuruluş amaçlarından biri olan tohum dağıtma, damızlık dağıtma işlevini de yıllar sonra tekrar aktif hale getirmiş olacağız.” Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kesimle ilgili çalışmalara önem verdiklerini belirten Güldaş, “Atatürk Orman Çiftliği’ne sahip çıkıp, onu yaşatmaya çalışırken aynı zamanda kırsal kesimle ilgili çalışmalara da büyük önem veriyoruz. Burada ürettiğimiz tohumlarımızı inşallah kırsaldaki çiftçilerimizle buluşturup, en ekonomik şekilde üretim yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Yem bitkileri üretimi artınca, hayvancılık da gelişecek. Böylece daha ucuza, daha sağlıklı eti Ankaralılarla buluşturabileceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
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