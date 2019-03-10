Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu hap operasyonu



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda kayıp eşya bürosundaki bir valizde hurma ve tatlı paketlerine konulmuş piyasa değeri 300 bin TL olan 131 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Suudi Arabistan'lı bir yolcunun teslim almaması nedeniyle kayıp eşya bürosuna bırakılan valizde yapılan detaylı aramada piyasa değeri 300 bin TL olan 21 kilo 917 gram ağırlığında 131 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisin yabancı uyruklu şahsı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. (SK-ÖFA

