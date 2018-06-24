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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma yarışı

Atatürk Havalimanı'nda oy kullanma yarışı

Yolcuların görüntüsü

Yarış Bild Allah 

-Yolcularla röportajlar
-Son anda yetişenler
-Oy kullanamayanlar

( İSTANBUL )- Uçağı rötar yapan bazı yolcular oy kullanamazken, bazı vatandaşlar da son anda sandıklara yetişti İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için Atatürk Havalimanı'nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Uçakları rötar yapan bazı yolcular oy kullanamazken, bazı vatandaşlar ise son anda yetişebildi. Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi kurulan sandıkları saat 17.00 itibariyle kapandı. Uçakları rötar yapan bazı yolcular, oy kullanmak için adeta zamanla yarıştı. Bazı vatandaşlar oy kullanmaya yetişemezken, bazıları ise son anda oy kullanabildi. Yurt dışından gelen yolculardan Murat Mayor, "Yetişmek için büyük çaba harcadım. Pasaportu hızla geçtim. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
Son anda oyunu kullanabilen bir başka yolcu Ayşe Öztürk ise, "Yurt dışından yaşıyorum. Çok isteyerek geldim. Son anda yetiştim çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Afrika'dan geldiğini söyleyen Mustafa Çevik isimli yolcu, "Uçak gecikmeliydi. Son dakikada gelebildik. Afrika'dan geliyoruz Burkino Faso'dan. Oyumuzu kullanmak için geldik. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur" diye konuştu.
Dakikalarla oy verme şansını kaçıran Gökhan Tektaş ise, "Çok ümitli gelmedik zaten bir iki gün önce kapandı diye biliyorduk. Pasaport görevlisi kullanabileceğimizi söyledi.

5 dakikayla kaçırdık" şeklinde konuştu.
Londra'dan gelen Deniz Konca isimli bir başka yolcu ise "Uçak rötar yaptığı için 5 dakikayla kaçırdım. Bir umut yetişmeye çalıştım ama olmadı sağlık olsun" dedi.

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