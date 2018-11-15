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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ataşehirli öğrencilerden otizmli çocuklara destek

Ataşehirli öğrencilerden otizmli çocuklara destek

Atıklardan görüntü

Elektronik Atık Elektronik Eşya Geri Dönüşüm Okul Müdürü Sosyal Sorumluluk 

-Otizmli çocuklardan görüntü
-Ayten kartalla röp

( İSTANBUL )- Minikler topladıkları atıklarla otizm eğitimine destek oldu İSTANBUL

- Elektronik Atık Toplama Projesi kapsamında, Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileri, topladıkları elektronik atıklarla otizmli çocukların eğitimine destek oldu. Minikler, topladıkları atıkları dönüştürülmek üzere okullarına gelen geri dönüşüm aracına teslim etti. Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan Celal Yardımcı Ortaokulu öğrencileriyle birlikte otizmli çocuklar için Elektronik Atık Toplama Projesi'ni hayata geçirdi. Otizm eğitimine destek olmak isteyen minik öğrenciler, yüzlerce çeşit atık elektronik eşya topladı. Okulda toplanılan atık eşyalar geri dönüşüme gönderildi. Hem çevreye hem de eğitime katkı sağlayan projeden elde edilen gelirler, otizmli çocuklar için harcanacak. "Hem çocuklarımızın davranış alışkanlıklarını hemde doğayı kirletmemeyi hedefliyoruz bu kampanyada " Ataşehir Belediyesi Çevre Kalkınma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal,"Bu proje, otizmli çocuklara destek olmak amacıyla planlanmış bir projedir. Hedefimiz aynı zamanda elektronik atıkları toplayıp, doğaya kontrolsüz bir şekilde atılmasını önlemek.Elektronik atıkların biliyorsunuz içeriğinde değerli malzemeler var, hem tehlikeli atıklar bunlar. Biz, bunları kontrollü bir şekilde bir takım kampanyalarla sosyal sorumluluk projeleriyle toplayarak farkındalık oluşturuyoruz. Hem çocuklarımızın davranış alışkanlıklarını, hemde doğayı kirletmemeyi hedefliyoruz bu kampanyada.ilçemizde Celal Yardımcı Ortaokulu bu kampanyada bize destek oldular.Gördüğünüz gibi çocuklarımız harika çalışmışlar. Kısa bir sürede yaptılar bunu, okul müdürümüz Ebru Hanıma teşekkür ediyoruz. Bu projede proje ortaklarımız var, Ataşehir Belediyesinin yanında olan partnerlerimizle birlikte bu projeyi hayata geçirdik. İlk defa Ataşehir ilçesinde uygulanıyor bu proje. Ataşehir'deki Carrefourlara vatandaşlarımız elektronik atıklarını götürdüğünde bu projeye, otizmli çocuklarımızın eğitimine katkı sunmuş oluyorlar"dedi.
Ataşehir Belediyesi Çevre Kalkınma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, projeye desteklerinden dolayı Okul Müdürü Ebru Tuna'ya plaket takdim etti. Ardından elektronik atıklar torbalara doldurarak dönüştürüleceği fabrikaya götürüldü. ( MB- HK-
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