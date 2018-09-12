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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ataşehir'de içi boş el bombası bulundu - İSTANBUL

Ataşehir'de içi boş el bombası bulundu - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylarAtaşehir'de içi boş el bombası bulunduİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de poşet içerisinde patlayıcı özelliğini kaybetmiş 2 adet el bombası bulundu.Alınan bilgiye göre, Esatpaşa Mahallesi Bingöl Sokak üzerinde bir binanın bahçesinde poşet içerisinde 2 adet el bombası gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.Haber verilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ve özel harekat ekipleri de geldi.Polis cisimlerin, patlayıcı niteliğini kaybetmiş içi boş sadece gövdeleri olan el bombası olduğunu tespit etti.Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili araştırma sürüyor.

Polis El Bombası Bomba İmha Uzmanları 

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