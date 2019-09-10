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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ataşehir'de bisiklet hırsızlığı - İSTANBUL

Ataşehir'de bisiklet hırsızlığı - İSTANBUL

- Güvenlik kamerası görüntüsüAtaşehir'de bisiklet hırsızlığı - Bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 28 Ağustos 03.30 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Leventoğlu Sokak üzerinde elinde bisiklet ile yürüyen bir kişiyi şüphe üzerine durdurmak istedi.Bekçilerin dur ihtarından kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Olay yerine gelen Abdurrahman T. (43) bisikletin kendisine ait olduğunu söyleyince şüpheli Okan B. (23) gözaltına alındı.Şüphelinin yapılan üst aramasında hırsızlık amacıyla kullandığı değerlendirilen tornavida, iskerpela, yan keski bisiklet üzerinden kesilmiş kilit ele geçirildi.Güvenlik kamera görüntülerinde iki şüphelinin bir apartmana girdiği, şüphelilerden birinin çaldığı bisikletle çıktığı anlar görülüyor.Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Okan B. tutuklandı.

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