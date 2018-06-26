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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası - İSTANBUL

Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası - İSTANBUL

- Şüphelilerin yakalanması - Şüphelilerin gözaltına alınmasıAtaşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası - Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildiİSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, belediye otobüsünde bir kadının taciz edildiği iddiası üzerine çıkan arbede sırasında bir yolcunun bıçak ve tornavidayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 22 Haziran'daki olayın ardından çalışma başlatan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışma sonucu F.K. (17) ve F.M. (17) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınan şüphelilerden F.K.'nin 25 ayrı suçtan, F.M.'nin ise 2 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi. - OlayAlemdağ - Kadıköy arasında çalışan E.Ö. idaresindeki toplu taşıma otobüsünde bir kadın yolcu, 2 kişi tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle tepki göstermişti. Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, bu iki kişiye müdahale etmişti. Sürücü, otobüsü Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydukent durağında durdurmuştu. Otobüsten inen yolcularla aralarında arbede yaşanan tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla F.Y'yi (20) yaralayarak kaçmıştı. Tacize uğradığı iddia edilen kadın ise olay yerinden uzaklaşmıştı.

Güzergah Toplu Taşıma Taciz İddiası Belediye Otobüsü Kaçış 

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