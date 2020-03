Atakum Meclisinde şehitler için ortak bildiri

-Konuşma



( SAMSUN )- "Bu alçak ve menfur saldırıyı Atakum Belediye Meclisi'ndeki parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz" SAMSUN



- Atakum Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Mecliste, İdlib'te şehit olan kahraman askerler için saygı duruşunda bulunulurken aynı zamanda tüm parti grupları ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Bu alçak ve menfur saldırıyı Atakum Belediye Meclisi'ndeki parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz" ifadeleri yer aldı. Atakum Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Atakum Belediye Başkan Vekili Ümit Bektaş başkanlığında gerçekleştirildi.

10 gündem maddesinin yer aldığı toplantıda, maddeler görüşülmek üzere oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Kahraman askerler anıldı Meclis açılışında gündem maddelerine geçilmeden önce İdlib'de şehit olan kahraman askerler anıldı. Tüm meclis üyeleri saygı duruşunda bulunmadan önce söz alan Atakum Belediye Başkan Vekili Ümit Bektaş, "Geçen hafta yüreklerimiz Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen vatan evlatları için yandı. Atakum Belediye Meclisi olarak şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Başta kıymetli şehit ailelerimiz olmak üzere, milletimizin başı sağ olsun. Halen bölgede sürdürülen operasyonlarda görev yapan Mehmetçiğimiz için dua ediyoruz. Bugün her zamankinden daha yüksek dayanışma ruhuyla acılarımızı paylaşıyor, coğrafyamızda birlik ve beraberlikle tesis edeceğimiz barış ortamına bir an önce kavuşulmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, 5 Mart Perşembe günü, akşam namazına müteakip 75. Yıl Camisi'nde şehitlerimiz, gazilerimiz ve halen görevde olan kahraman askerlerimiz için okunacak Mevlid-i Şerif'te hep birlikte dualarımızı etmek üzere tüm meclis üyelerimizi ve yurttaşlarımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

“Nefretle kınıyoruz” Meclis oturumunda aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekillerinin imzalarıyla ortak bildiri kamuoyuyla paylaşıldı. Bildiride, şu ifadeler yer aldı: "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye-İdlib gerginliği azaltma bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımızı yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Atakum Belediye Meclisi'ndeki parti grupları olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tamdır. Atakum Belediye Meclisi olarak bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz." (SAM-SLH-Y)



