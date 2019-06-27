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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Atakum Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı

Atakum Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı

kürsü konuşmaları

Lyon Toplantı Sivil Toplum 

-vatandaşların konuşmaları
-genel görüntü
-anket dağıtılırken görüntü

( SAMSUN )- Başkan Deveci: “Bizler Atakum’u birlikte yöneteceğiz” SAMSUN

- Samsun Atakum Belediyesi tarafından 2020-2024 Stratejik Plan Toplantısı, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Yalı Kafe’de gerçekleşen toplantıda konuşan Atakum Belediye Başkan Cemil Deveci, “Seçim döneminde sizlere hedeflediğim projeleri, Atakum’da yaşayan insanların nasıl bir Atakum hayal ettiğini, bugün birlikte projelendirmek için buradayız. Bizler Atakum’u birlikte yöneteceğiz. Bu demokrasinin temel yapı taşıdır. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, birlikte oturduğumuz kenti, mahalleyi yönetemiyor duruma gelemiyor ise, o kültüre ulaşamazsak, o ülkede demokrasiyi hak etmiyoruz dur” dedi.
“Atakum’un 300 milyonluk borcu var” Şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini ifade eden Deveci, “Belediye bütçesini nereye harcandığını insanlar takip etsin, belediye ihalelerin kime verileceğini, belediye kaynaklarının nerelere harcandığını, insanlar sorgulasın merak etsin istiyoruz. Geçmiş dönemde Atakum’da 60 milyonluk mülk satılmış, şu anda ise Atakum’un 300 milyonluk borcu var. Eğer Atakum’da 300 milyonluk yatırım olsaydı benim dönemimde çivi çakmaya gerek bile kalmazdı” şeklinde konuştu.
Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda Atakum Belediye Başkan Cemil Deveci vatandaşların sorunlarını ve projelerini dinledi. Genel olarak Atakum’un imar ve ulaşım sorunu üzerinde durulan toplantıda Deveci, “Dinlediğim bütün sorunları ve projeleri teker teker not aldım. Buradaki toplantıdan geleceğe ilişkin bir proje çıkartacağız” açıklamasında bulundu. Toplantının sonunda vatandaşlara Atakum’un sorunlarıyla ilgili anket yapıldı. Anketin ardından toplantı sona erdi.
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