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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda hainlere göz açtırmıyor

ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda hainlere göz açtırmıyor

ATAK helikopterlerinin gece harekatından görüntüleri

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Terör Örgütü Teröristler Helikopter 


- Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı Twitter üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı. Görüntüler izleyenlerin göğüslerini kabartırken, Pençe Harekatına katılan Mehmetçik üstün gayret ve mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik tehdit içeren her türlü terör örgütü ve unsurla mücadelesini sürdürüyor.
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