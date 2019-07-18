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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- ‘Atak’ helikopterleri KKTC semalarında

- ‘Atak’ helikopterleri KKTC semalarında

HELİKOPTERLERİN GÖRÜNTÜSÜ

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Yerli Helikopter Terörle Mücadele Taarruz Helikopter Resmi Tören Helikopter 


- Türkiye’nin yerli helikopteri Ataklar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) semalarında görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda Türkiye’de geliştirilen Atak helikopterleri Kıbrıs Türkü'nün Barış ve Özgürlük Bayramı için KKTC’ye geldi. Türkiye’nin Kuzey Irak'ta pençe harekatında ve terörle mücadelede etkin rol oynayan Atak helikopterleri öğleden sonra Turizm kenti Girne semalarında boy gösterdi. 3 Taarruz helikopteri ve arkası sıra Cocker helikopter Kıbrıs Türkü'nün Ulusal Bayramı olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenlerine katılacak.
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