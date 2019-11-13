Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

ATAK FAZ-2 helikopteri ilk uçuşunu yaptı

DETAYLAR

Sosyal Medya Tron Helikopter 

-FOTO

( ANKARA ) - ANKARA

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ATAK helikopterinin FAZ-2 versiyonunun ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ATAK’ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleri ile donatılmış FAZ-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan ATAK FAZ-2 helikopterlerini yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. (MH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı