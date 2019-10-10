'Ata Tohumu Projesine' Bala Belediyesi'nden destek - ANKARA
"Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi'nden destek - ANKARA
: - Ata Tohumu Projesi - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu'nun tohum üretiminin yapıldığı merkeze gelmesi - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'nun konuşması - Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran'ın konuşması"Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi'nden destekANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ata Tohumu Projesine" Bala Belediyesi de destek verdi.Proje kapsamında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir birim müdürleri ile Bala'da incelemelerde bulundu.Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlayan projeye, Bala Belediyesini de dahil ettiklerini söyledi.
Yerel tohumları Bala'da da çoğaltacaklarını belirten Saraçoğlu, "Bu tür projeler en çok belediyelere yakışıyor. Kurumsal olarak bunu en başarılı şekilde belediyelerimizin organizasyonunda göreceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olacaktır."dedi. Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da projenin içinde olmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.Programa, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Sabiha Akdemir ve birim müdürleri de katıldı.
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