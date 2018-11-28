Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asyaport'tan dev gemilere 'standart gemi' tarifesi - TEKİRDAĞ

Asyaport'tan dev gemilere 'standart gemi' tarifesi - TEKİRDAĞ

Asyaport'tan dev gemilere "standart gemi" tarifesi - TEKİRDAĞ - Gemiden genel ve detay görüntü - Asyaport Limanı İşletme Müdürü Kadir Uzun ile röportaj Asyaport'tan dev gemilere "standart gemi" tarifesi - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport tarafından, 334 metre uzunluğundaki Hindistan bandıralı "CPO Hamburg" adlı dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulandıTEKİRDAĞ (AA) - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ilk 10 limanından biri olan Asyaport tarafından, 334 metre uzunluğunda 43 metre genişlikte 8 bin 598 konteyner kapasiteli Hindistan mandıralı "CPO Hamburg" adlı dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulandı.Asyaport Limanı İşletme Müdürü Kadir Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarifenin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından Eekim ayında uygulamaya konulduğunu belirtti.
Bu uygulamanın Türkiye'deki limanlarına daha çok yabancı mandıralı gemi çekebilmek için yapıldığını aktaran Uzun, "Türkiye limanlarına daha fazla gemi getirebilmek adına Çanakkale geçişlerinde uygulanan tarifelerle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar, bakanlığımızın da olumlu yaklaşımıyla çok müspet bir sonuca ulaşmış bulunmaktadır" diye konuştu.
Uygulamanın çok verimli olduğunu ve bu kapsamda Asyaport'a ilk geminin yanaştığını aktaran Uzun, şunları kaydetti:"Bunun ilk meyvelerini de topluyoruz. CPO Hamburg gemisi, 334 metre olan gemimiz. IMED hattı ile Türkiye'den Hindistan'a direk sefer yapan bir gemi. Bu gemi Boğazlar'daki tarifeli uygulamaların normal gemi geçişleri tarifesine getirilmesiyle birlikte ilk defa limanımıza yanaşmış olup buradaki avantajdan yararlanmıştır.Hindistan'a direk sefer yapan bir gemidir. Bunun devamı gelecek. Bundan sonraki gemilerimiz de bu hatta tamamı 300 metrenin üzerine çıkıyoruz. Bu da Türkiye için daha büyük katkı. Daha fazla konteynerin Türkiye üzerinden geçişinin sağlanması adına güzel bir gelişme." - Standart tarife uygulamasıKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı tarafından 300 metre ve üzerindeki gemilerin Marmara Denizi'ndeki liman ve kıyı tesislerine ticari maksatlı uğrak yapmaları durumunda bu gemilere 300 metre altındaki gemilerde olduğu gibi standart tarife ücretinin uygulanacağı bildirilmişti.

Uzunlu Bild Muhabir Akkale Erimli 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı