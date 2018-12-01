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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'Asya Parlamentosu' kurma hedefi - İSTANBUL

'Asya Parlamentosu' kurma hedefi - İSTANBUL

"Asya Parlamentosu" kurma hedefi - İSTANBUL - APA Genel Sekreteri Dr. Mecidi ile röportaj"Asya Parlamentosu" kurma hedefi - APA Genel Sekreteri Muhammed Reza Mecidi: - "Biz bu oluşumu (APA), Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosuna dönüştürme hedefini taşımaktayız" - "Asya ülkeleri, G20 üye ülkelerinin ekonomik bakımdan bir nevi lokomotif güçlerini oluşturmakta. Bu bağlamda, bizler küresel korumacılık politikalarıyla mücadelenin G20'de ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz"İSTANBUL (AA) - SELİN ÇALIK MUHASİLOVİÇ - Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi, APA'yı Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosu'na dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Mecidi, APA'da bu yılki temanın Asya'da ekonomik refahı teşvik etmek olduğunu belirtti.
Korumacılık politikalarının gündemde olduğu bugünlerde bölgesel ekonomik iş birliklerini geliştirme konusunda kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Mecidi, "G20 zirvesinin gerçekleştirildiği bu günlerde Asya ülkeleri, G20 üye ülkelerinin ekonomik bakımdan bir nevi lokomotif güçlerini oluşturmakta. Bu bağlamda, bizler küresel korumacılık politikalarıyla mücadelenin G20'de ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz." diye konuştu.
- APA'dan Asya ParlamentosunaAPA'nın işlevine ve Asya Parlamentosu kurma hedeflerine de değinen Mecidi, şöyle konuştu:"APA, 2006 yılında Asya için Barış Parlamenterler Birliği (AAPP) yedinci oturumunda kuruldu. Başka bir deyişle APA 1999 yılında kurulmuş bir organizasyonun devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve TBMM Başkanı Sayın Yıldırım'ın APA'ya olan destekleri bu oluşumu değerli kılmıştır. Şimdi biz bu oluşumu Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosuna dönüştürme hedefini taşımaktayız."

Politika Muhabir 

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