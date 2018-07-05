Astsubay Alper Bol toprağa verildi



- Erzincan Refahiye İlçesi Gümüşakar Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol (31) Beypazarı Yoğunpelit Köyü'nde toprağa verildi.

İki gün önce Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Jandarma Karakolu'nda makam odasında silahının ateş alması sonucu kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği bildirilen, Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un naaşı, bu sabah Beypazarı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yoğunpelit Köyü'nde gözyaşları ile toprağa verildi.

Nuh Alper Bol için, memleketi Ankara'nın Beypazarı ilçesi Yoğunpelit köy camiinde kılınan öğle namazının ardından, baba evi önünde askeri tören düzenlendi.

Babası Reşat Bol ve annesi Fatma Bol ile kız kardeşleri düzenlenen törende gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazeye Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



