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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
AŞTİ'de Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi - ANKARA

AŞTİ'de Kovid-19'a karşı termal kamera önlemi - ANKARA

- Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali - Dezenfekte çalışmaları - Termal kamera yerleştirilen kapılar - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç ile röportaj - Giriş çıkış yapan vatandaşlarAŞTİ'de Kovid - 19'a karşı termal kamera önlemi - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç: - "Sistem, gelen yolcunun ateşini uzaktan ölçüm yapıyor. Ateş normal sınırdaysa yeşil bir görüntü oluşuyor. Eğer ateş 37,5'in üzerindeyse hem sesli hem de görsel alarm veriyor. Görevli arkadaşlarımız kendisine hemen maske veriyor ve 112 Acil Servis ekiplerine yönlendiriyor"ANKARA (AA) - Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında, giriş ve çıkışlar termal kameranın yerleştirildiği tek kapıdan yapılmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede en önemli unsurun yayılmanın önlenmesi olduğuna işaret etti.Başkente otobüs taşımacılığıyla gelenlerin şehre girişini ve vatandaşların çıkışını kontrol altına almak istediklerini belirten Koç, "Başkanımızın talimatıyla ara indirme bindirme duraklarını kapattık. Ankara 'ya otobüs yolculuğuyla gelecek olan herkes artık AŞTİ'ye gelmek durumunda. Otobüsle Ankara 'yı terk edecek herkes de AŞTİ'den binmek zorunda." dedi.
Giriş ve çıkışları kontrol edebilmek için AŞTİ'deki bir kapıya termal kamera yerleştirdiklerini anlatan Koç, şunları kaydetti:"AŞTİ'nin çok giriş - çıkış kapısı var. Onların tamamını kapattık ve tek girişe indirdik. Pazartesi gününden itibaren de gelişi ve gidişi ayrı iki kattan kabul edeceğiz. Sistemle gelen yolcunun uzaktan ateşi ölçülüyor. Ateş normal sınırdaysa yeşil bir görüntü oluşuyor. Eğer Ateş 37,5'in üzerindeyse hem sesli hem de görsel alarm veriyor. Görevli arkadaşlarımız kendisine hemen maske veriyor ve 112 Acil Servis ekiplerine yönlendiriyor. Direniş gösterecek olursa görevli polislerimizden yardım istiyoruz. 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu hastaneye götürülüyor. Orada kendisine koronavirüs testi uygulanıyor. Testi pozitif çıkarsa hastanede tedavi altına alınıyor. Negatif çıkarsa da serbest bırakılıyor."Mustafa Koç, uygulamayı 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüreceklerini ifade etti.

Koronavirüs Hastane Termal Kamera Kamera Kışla 

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