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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ASO'da seçim heyecanı

ASO'da seçim heyecanı

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in oy kullanmasından görüntü

Meclis Başkanı Meclis Üyesi Metal Yorgunluğu Disiplin Kurulu Allah 

-- ASO Başkanı Nurettin Özdebir konuşması
-- Gene detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin birinci aşaması başladı.
Normalde geçtiğimiz sene Eylül-Ekim ayları içinde gerçekleşmesi gereken seçim, ertelendiği bu günde ASO binasında yapıldı. Seçimde 35 sandık kuruldu. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, elektrik sanayisi komitesinin belirleneceği 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özdebir oy kullandıktan sonra gerçekleştirdiği konuşmada, “Rekabet güzeldir. Kan tazelemeyle beraber inşallah yeni oluşacak yönetim, daha şevkle ve metal yorgunluğu olmadan çalışmalarına devam edecek. Normalde geçen yılın eylül-ekim aylarında yapmamız gerekiyordu. Herkes o zaman ittifaklarını kurmuştu, seçime hazırdı. O ittifaklar çok değişmeden bugüne geldik. Herkes için hayırlı olsun” dedi.
Gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılan seçimde 84'ü meclis üyesi olmak üzere toplam 203 komite üyesi belirlenecek. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra meclis başkanı, disiplin kurulu ile TOBB Genel Kurul delegelerinin belirleneceği seçimler ise 10 Nisan'da gerçekleştirilecek. (SFP-BC -
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