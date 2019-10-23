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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
ASKON Gaziantep Şubesi’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

ASKON Gaziantep Şubesi’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

ASKON heyetinin ailelerle tokalaşması

Kanaat Önderleri Basın Açıklaması Oturma Eylemi Terör Örgütü Genel Başkan 

-ASKON Gaziantep Şube Başkanı Çiftçi'nin ailelerle görüşmesi
-ASKON Gazianetp Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi röportajı
-ASKON üyelerinin asker selamı vermesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep ve Diyarbakır şube yönetimi ile üyelerinden oluşan heyet, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 51 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine devam eden ailelere destek ziyaretinde bulundu. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda ASKON Gaziantep ve Diyarbakır şube yönetimi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ederek destek açıklamasında bulundu. Ziyarette ASKON üyelerinin yanı sıra Gaziantepli iş adamları ve kanaat önderleri de hazır bulunurken, ziyarette ailelerle tek tek görüşen ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, ailelere yanlarında oldukları mesajı verdi. "Anne ve babalarımızın acılarının dinmesini temenni ediyoruz" ASKON olarak ailelerin bu kararlı duruşlarını ilk günden buyana desteklediğini belirten Çiftçi, "Bizler ASKON olarak 51 gündür burada evlat nöbeti tutan ailelerimizi ziyarete geldik, gazi şehrimizden selam getirdik. Bizler ASKON olarak daha önce genel başkanımızın öncülüğünde genel merkezimizde desteğimizi tüm kamuoyuna duyurmak maksadıyla bir basın açıklaması yapmıştık ve suça bulaşmamış, kandırılmış evlatlarımıza geri dönün çağrısı yapmıştık. Geri döndüklerinde iş ve istihdam konusu ile eğitimleri tamamlaması noktasında gerekli olan desteği vereceğimizi belirtmiştik. Bu desteğimizi bugün tekrar buradan yeniliyoruz. Bir an önce evlerine dönmelerini ve anne ile babalarımızın acılarının dinmesini temenni ediyoruz” dedi.
"HDP bugün terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor" HDP ile Kürt kardeşleri bağdaştırmadıklarını kaydeden Çiftçi, "Çünkü HDP bugün terör örgütünün sözcülüğünü ve uzantılığını yapıyor. Kürt kardeşlerimizin hakkını savunmaması, Kürt kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermemesi ve çocuklarını kandırması gibi durumlar asla kabul edilecek şeyler değildir. Kürt kardeşlerimizin PKK ve HDP ile hiçbir alakası yoktur. Hiçbir şeylerini savunmuyorlar ve bunu da her platformda yaşıyoruz görüyoruz. Mecliste de aynı, şehirde de aynı, köylerde de aynı, dağda da aynı ve bizler asla PKK ve HDP’yi Kürt kardeşlerimizle özdeşleştirmiyoruz. Bunu bağdaştırmıyoruz ve tamamen ayırıyoruz. Çünkü Türk ve Kürt gibi ayrımcılığı asla yapmıyoruz. Bu topraklar hepimizin Biz bu topraklarda kardeşçe yaşadık yıllarca, bundan sonrada yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir örgüt ve hiçbir siyasi parti bizim aramıza giremez, bizler et ve tırnak olmuşuz" diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından ASKON Gaziantep Şube Başkanı Çiftçi ile beraberindeki heyet HDP il başkanlık binası önünde asker selamı verdikten sonra bölgeden ayrıldı.
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