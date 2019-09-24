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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Askerler şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

Askerler şehidin oğlunu düğününde yalnız bırakmadı

gelen heyet

Şehit Ülker General Altın Takı Teröristler 

-düğün
-halaylar
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerler, PKK'lı teröristlerce evinin önünde şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy'u en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Paksoy'un düğününe katılan askerler, Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Şırnak'ın Uludere ilçesinde Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 23'üncü Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal ile Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, Belediye Başkanı Sait Ürek ve binlerce vatandaş, 31 Ağustos 2017 günü PKK'lı teröristlerin evinin önünde pusu kurarak şehit ettiği güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un oğlu Abdülkerim Paksoy’u mutlu gününde yalnız bırakmadı. Törene katılan protokol, vatandaşlarla birlikte Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Düğünde konuşan Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, şehit Mehmet Paksoy'un oğlunun düğününde bulunmaktan onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Düğünde gelin ve damada yaklaşık 120 bin lira değerinde altın takıldı. (SG-YRT-
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