Askeri üs bölgelerinde mehteran gösterisi

-Mehter takımı gösterisi ve elleri tetikte bulana özel harekat timleri

-Mehter takımı gösterisinden detay görüntüler

-Sınır boyları ve ilçe merkezinden görüntüler

-Kaymakam ve beraberindekiler

-Askeri üs bölgesinde açılan dev Türk bayrağı

-Özel harekat timleri ile hatıra fotoğrafı çeken mehter takımı ekibi

-İlçe emniyet müdürlüğü önündeki etkinlik

-Mehter takımı konseri

-Konsere gelen çocuklara pamuk şeker ikramı

-Polis memuru tarafından çocukların yüzlerini boyanması

-Gene ailelerden görüntüler

-Kaymakam ve beraberindekilerin ailelerle yakından ilgilenmesi

-Halk oyunları gösterisi ve halayların çekilmesi

-Polis, asker halk içi içe halayı

-Verilen yemekten detay görüntüler

-Kaymakam ve beraberindekilerin çocuklara hediye vermesi



( HAKKARİ )- Güvenlik güçleri elleri tetikte mehter takımını izledi HAKKARİ



- Hakkari’nin Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi tarafından düzenlenen “Kirvem Polis” şöleni ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından askeri üs bölgelerinde gösteri düzenlendi.

Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir süre önce başlatılan ve 30 çocuğun sünnet ettirildiği “Kirvem Polis” şöleni ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen 30 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, askeri üs bölgelerinde gösteri yaptı. Elleri tetikte bulunan güvenlik güçleri, mehter takımını izlemenin mutluluğunu yaşadı. Güvenlik güçlerine büyük moral veren mehter takımı, askeri üs bölgesi olan Bayrak ve Kiyeris tepelerde vermiş oldukları muhteşem konser adeta sınır boylarını inletti. İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır, iş adamı İsmet Ölmez ve doktorların katıldığı üs bölgesindeki gösteride, büyük Türk bayrağı açılarak güvenlik güçleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi. Mehteran Takımı da gözleri sınırda ve elleri tetikte bulunan güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler. Polis-halk kol kola halay çekti Güvenlik güçlerinin bulunduğu üs bölgelerinin ardından bu defa da İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sünnet olan 30 çocuk için düzenlenen şölene İlçe Kaymakamı Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Eyüp Sağır, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve yaklaşık 600 kişi katıldı.

Şölene katılanlar, polis memurları tarafından karşılanarak çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Bir kadın polis memuru, çocukların yüzüne güzel çizimler yaparken, ‘Kanka Polis’ ise çocukları sevindirdi. Kaymakam Temel Ayca ve beraberindekiler, halkın arasına katılarak çocuklarla yakından ilgilendiler. Mehteran takımının yaptığı gösteriye ilçe sakinleri de ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik ettiler. Çukurca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibinin yaptığı gösterinin ardından polis memurları, askerler, doktorlar ve ilçe sakinleri davul zurna eşliğinde halay çektiler. Halayların ardından Çukurca Emniyet Müdürlüğü, sünnet olan çocuklar ile aileleri olmak üzere yaklaşık 500 kişiye akşam yemeği verdi. Polis kıyafetli iki kız çocuğu ise, okudukları birbirinden güzel türkülerle davetlilerden büyük alkış aldılar. Yemek sonrası Kaymakam Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız tarafından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından gönderilen değişik hediyeleri sünnet olan çocuklar ve ailelerine dağıtıldı. Program, güvenlik güçleri tarafından ilçenin değişik noktalarında yapılan fener alayı gösterisi ile son buldu.

