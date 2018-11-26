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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Askeri helikopterin düşmesi - Kara Pilot Üsteğmen Yurtsever'in babaevi - BURSA

Askeri helikopterin düşmesi - Kara Pilot Üsteğmen Yurtsever'in babaevi - BURSA

- Şehidin babaevinden detaylarİstanbul'da askeri helikopterin düşmesi - Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in babaevine Türk bayrağı asıldıBURSA (AA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in babaevine şehadet haberi ulaştı.Şehit Yurtsever'in merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan iki çocuk sahibi Ayşegül ve Ayhan Yurtsever çiftine şehadet haberi verildi.
Çocuklarının şehit haberini alan aile İstanbul'a gitti. Şehit Yurtsever'in babaevine Türk bayrağı asıldı.Şehit Yurtsever'in geçen yıl Şebnem Yurtsever ile evlendiği öğrenildi.

Şehadet Şehit Askeri Helikopter Helikopter 

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