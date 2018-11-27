Askeri helikopterin düşmesi - İSTANBUL

- Olay yeri ekiplerinin çalışmalarından görüntüler İstanbul 'da askeri helikopterin düşmesi - Kaza yerinde dün gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasına ilişkin Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Fırtına Sokak'taki olay yerinde, dün gece ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.Helikopter kazası nedeniyle Fırtına Sokak'ın bitişiğindeki Lodos Sokak da trafiğe kapatıldı.Ankara'dan kaza kırımı için gelen askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de bölgede görev yapıyor. İtfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor.