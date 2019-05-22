Askeri gemide şehit yakınlarıyla iftar

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( ANTALYA ) - TCG Akçay gemisi, şehit yakınlarını ağırladı ANTALYA



- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kaş gemisi Kaş’ta ve TCG Akçay gemisi de Kalkan’da ziyarete açıldı. TCG Akçay gemisinde Ramazan dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi.

Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı kapsamında Kaş’a gelen TCG Kaş gemisi Marina’da ve TCG Akçay gemisi de Kalkan Limanı’nda demir attı. Askeri gemilerin 21-23 Mayıs tarihlerinde 10-12 ve 14-17 saatleri arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi. Gemilerin cuma günü sabah saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi. Gemide iftar Öte yandan, TCG Akçay gemisinde Ramazan dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi.

İftar yemeğine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, şehit yakınları ve gazilerle gemi komutanları katıldı.

11 ayın sultanı Ramazan’ın rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğunu hatırlatan Başkan Ulutaş, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Rabbim ibadetimizi kabul eylesin. Ramazan ayı nihayetinde bayram coşkusu ve sevincini bizlere yaşatmayı nasip etsin” diye konuştu.

Ramazan ayının dayanışma dönemi de olduğuna dikkati çeken Başkan Ulutaş, gemide iftar sofrasını kuranlara da teşekkür etti. Kınık Mahallesi’nden yemeğe katılan Kıbrıs gazisi Ömer Koçak ise, “Bugünler eski Ramazanları aratmıyor. Hep böyle olmasını isterim. Hep birlikte el ele olmak isterim” diyerek duygularını dile getirdi.

