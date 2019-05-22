Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Askeri gemide şehit yakınlarıyla iftar

Askeri gemide şehit yakınlarıyla iftar

şehit yakınlarından görüntü

İftar Yemeği Şehit Yakınları İftar Sofrası Bayram Coşkusu 11 Ayın Sultanı 

-iftar yemeğinden görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) - TCG Akçay gemisi, şehit yakınlarını ağırladı ANTALYA

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Kaş gemisi Kaş’ta ve TCG Akçay gemisi de Kalkan’da ziyarete açıldı. TCG Akçay gemisinde Ramazan dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi.
Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı kapsamında Kaş’a gelen TCG Kaş gemisi Marina’da ve TCG Akçay gemisi de Kalkan Limanı’nda demir attı. Askeri gemilerin 21-23 Mayıs tarihlerinde 10-12 ve 14-17 saatleri arasında ziyarete açık olacağı kaydedildi. Gemilerin cuma günü sabah saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi. Gemide iftar Öte yandan, TCG Akçay gemisinde Ramazan dolayısıyla iftar yemeği düzenlendi.
İftar yemeğine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, şehit yakınları ve gazilerle gemi komutanları katıldı.
11 ayın sultanı Ramazan’ın rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olduğunu hatırlatan Başkan Ulutaş, şehit yakınları ve gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Rabbim ibadetimizi kabul eylesin. Ramazan ayı nihayetinde bayram coşkusu ve sevincini bizlere yaşatmayı nasip etsin” diye konuştu.
Ramazan ayının dayanışma dönemi de olduğuna dikkati çeken Başkan Ulutaş, gemide iftar sofrasını kuranlara da teşekkür etti. Kınık Mahallesi’nden yemeğe katılan Kıbrıs gazisi Ömer Koçak ise, “Bugünler eski Ramazanları aratmıyor. Hep böyle olmasını isterim. Hep birlikte el ele olmak isterim” diyerek duygularını dile getirdi.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Tık rekoru kıran Ramazan capsleriTık rekoru kıran Ramazan capsleri
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı