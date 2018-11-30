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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Askeri Bando Çinli Diplomatı Devlet Başkanı Jinping Sandı

- Askeri Bando Çinli Diplomatı Devlet Başkanı Jinping Sandı

çinli diplomatın inişi ve çalınan marş

Devlet Başkanı Çinli Diplomat Bild Kırmızı Halı 

-marşın kesilmesi
-Jinping'in gelişi
-detay

( BUENOS AIRES ) - Askeri bando Çinli diplomatı Devlet Başkanı Jinping sandı BUENOS AIRES

- Aylardır G-20’ye hazırlanan Arjantin'de Çin Devlet Başkanını bekleyen askeri bando, Buenos Aires uçağından inen Çinli bir diplomatı Devlet Başkanı Xi Jinping sandı. Çin milli marşını çalmaya başlayan askeri bando diplomatın Jinping olmadığı anlaşılınca marş yarıda kesildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G-20 Zirvesi’ne katılmak için Buenos Aires’e iniş yaptı. Fakat Jinping’i taşıyan uçaktan ilk inen Çinli bir diplomat olunca kısa süreli bir karmaşa yaşandı. Çinli diplomatı Jinping sanan Arjantin askeri bandosu bir anda Çin milli marşını çalmaya başladı.
Fakat kısa bir süre sonra marş durdu, ortalığı bir anda sessizlik bürüdü. Kafası karışan askerler, bir diplomat için milli marş çaldıklarını anladı. Dakikalar sonra devlet başkanı için müzik yeniden başladı.
Bu arada Çin liderini karşılamak için kortejde olması gereken Jujuy Eyaleti Valisi Gerardo Morales de yerini alabildi. Macron, Sarı Yelekli görevlinin elini sıkmıştı Çarşamba günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte uçaktan inerken, kırmızı halıda kendilerini herhangi bir resmi görevli beklemiyordu. Hatta Macron, adeta Fransa’yı birbirine katan Sarı Yelekler’e atıf da yapan sarı yelek giymiş bir uçuş görevlisinin elini sıkmak zorunda kalmıştı.
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