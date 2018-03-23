Askeri araçları alıp, tamir ettikten sonra vatandaşa satıyor

-Eski askeri araçların kaporta düzeltilmesi

-Araçlara boyacıda zımpara ve astar atılması

-Sanayideki araçlardan detaylar

-Sanayide çalışmalar ve farklı detaylar

-Cipleri ihale ile satın ala ve restore edip satan usta Turgut Karapestil ile röp

-Detaylar



( ORDU )- Ordulu tamirci, kullanılmayan askeri cipleri yeniden toplayarak kullanılır hale getiriyor- 40 yıllık tamirci Turgut Karapestil:- “3 ay sürebilen restorasyonun maliyeti 60 bin TL’ye kadar çıkabiliyor” ORDU



- Ordulu tamirci Turgut Karapestil, önceden askeriyede kullanılan arazi araçlarını sıfırlayarak, yeniden kullanıma sunuyor. Önceden askeriyede kullanılan ve arazi şartlarına uygun olan araçlar, artık hurda olarak satışa sunulabiliyor. Sağlamlığı ve arazi şartlarını uygun olmasıyla bilinen bu araçlar, yerine modern ve teknolojik araçlara bıraksa da, belirli bir kesim tarafından halen hayali kurulabiliyor. Özellikle ileri yaşta insanların askerlik zamanlarından hatırladığı bu araçlar, Ordulu bir tamirci tarafından restore ediliyor. Ordu’da yaklaşık 40 yıldır tamircilikle uğraşan ve sanayi sitesinde dükkanı bulunan Turgut Karapestil, askeriyede kullanılan arazi tipi araçları ihale yolu ile satın alarak restore ediyor. Birçoğu tamamen kullanılmaz ve hurda olan araçları Makine Kimya Enstitüsü’nden temin ettiğini aktaran Karapestil, bu iş için kurduğu özel deposunda askeri araçların adeta biriktiriyor. Askeri birliği andıran deposunda araçları her gün kontrol eden tamirci Turgut Karapestil, zevkle yaptığı bu iş ile yıllık yaklaşık 30 tane arazi aracı sattığını belirtiyor. Hurda askeri araçlar araçları sıfırlanıyor Tamirci Turgut Karapestil, 40 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeler ile bu araçları çalışır ve yürür hale getirdiğini söylüyor. Karapestil, bu işe merak salmasının, babasının küçük yaşta tamirhaneye vermesi ile başladığını belirterek, “Babamın beni oto tamirhaneye vermesi ile bu hayatım devam etti. Cipleri de genelde eskiden resmi dairelerden ihale yolu ile alırdık. Şuanda resmi dairelerde cipler kalmadı, askeriyeden alıyoruz. Ve bunların tamirleri yapıp vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Bunlar ilk bize geldiğinde göründüğü gibi değil, askeriyeden çıktığında çok masraflı oluyor. Makine Kimya Enstitüsü’nde veya nakliye sırasında çok zarar görüyor. Tam olarak hurda halinde aldığımız cipleri restore ediyoruz. Motor ve şanzıman aksamını elden geçirip yürür hale getiriyoruz. Herkes aynı rengi beğenmiyor. Değişik renklerde yapılmış 8-10 tane aracımız var. Farklı renklerden araçları yapıyoruz, müşteri zevkine göre tercih ediyor. Ama tabi daha değişik isteyenler oluyor” dedi.

“Meraklıları satın alıyor” Kullanılmaz halde olan arazi araçlarının köylüler ve meraklı kişiler tarafından satın alındığını dikkat çeken Karapestil, “Bu araçların sonu yok. Ne kadar para harcarsan o kadar gidiyor. Genelde bunları arazisi olan ve Off Road tutkunları tercih ediyor. Yani günlük kullanılacak araçlar değil ama köyde bağ ve bahçesi olanlar muhtemelen alıyorlar. Çünkü bu araçların yenisi de çıkmadığı için, vatandaşlar bunları tercih ediyor. Bu cipler arazide de rahat olduğu için tercih ediliyor” şeklinde konuştu.

“Restorasyon 3 ay kadar sürebiliyor” Tamirci Turgut Karapestil, araçların durumuna restorasyon işlemlerinin 4 aya kadar sürebildiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı: “Yıllık aşağı yukarı biz 30 tane araç toplamaya çalışıyoruz ama bunların kaporta, boya ve döşemesi derken bir araç nerdeyse 3 ayda zor çıkıyor. Biz sadece bir aracın peşinde gezmiyoruz. 3-4 tane aracı bir sökmeye başlıyoruz, boya ve kaporta derken bu şekilde toplanıyor. Bu araçlarda edilen masrafın sonu yok. Bu araçların masrafı 50-60 bin TL’yi buluyor. Vatandaş kendi zevkine göre çok özellik istiyor.” (SK

