Askeri araç devrildi: 9 yaralı - AĞRI

- Hastaneye ambulanslar gelirken detaylar - Hastane bahçesinden detay Ağrı 'da askeri araç devrildi: 9 yaralı - Jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye - İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.