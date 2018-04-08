Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Askeri araç devrildi: 9 yaralı - AĞRI

Askeri araç devrildi: 9 yaralı - AĞRI

- Hastaneye ambulanslar gelirken detaylar - Hastane bahçesinden detay Ağrı 'da askeri araç devrildi: 9 yaralı - Jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker hafif yaralandıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye - İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik Görevlisi Jandarma İran Bild Askeri Araç 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı