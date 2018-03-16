Askere en anlamlı bağış...Özel öğrenciler Afrin’de mücadele eden askerlere bağış yaptı

-çocuklara ikram

-Çocukların paraya yatırması

-Konuşmaların görüntüsü

-detay



( DÜZCE -HD) DÜZCE



- Düzce'de özel eğitim merkezi öğrencileri, harçlıklarını biriktirip Afrin’e gönderdi. Öğrenciler arasındaki asker kıyafetli küçük Lamia, Mehmetçik’e gönderdiği selam ve öpücük ile ilgi odağı oldu. Afrin’de Zeytin Dalı harekatında terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri Ordusuna bir destek de Yeşil Düzce Özel Eğitim Merkezinin özel öğrencilerinden geldi. Öğretmenleri ile birlikte bankaya giderek harçlıklarından biriktirdikleri paraları Mehmetçiğe gönderen özel öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Üzerlerinde Türk bayraklı tişörtlerle bankaya gelen öğrencilerin arasında en dikkat çekeni ise asker kıyafeti giymiş olan küçük Lamia’ydı. Lamia asker ağabeylerine hem el salladı hem öpücük yolladı. Özel öğrenciler Mehmetçiğe destek için harçlıklarından biriktirdikleri paralarını banka memuruna teslim ettiler. Yeşil Düzce Özel Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep Baş, askerlerimize destek olmak istediklerini söyledi, çocukların da bu konuda bilinçli olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getirdi. Anlamlı bir bağışta bulunan öğrenciler ise duygularını dile getirirken, askerlerimize destek olmak için para gönderdiklerini söylediler.

