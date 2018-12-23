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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Aşkale’de manyezit ocağında kontrolsüz patlama: 1 ölü

Aşkale’de manyezit ocağında kontrolsüz patlama: 1 ölü

- Olay yerinden görüntüler

Hastane Tahkikat Dinamit Trol 

-- Jandarma ekiplerinin incelemede bulunması ve detaylar
-- Cesedin hastane morguna kaldırılması
-- Hayatını kaybeden Mehmet Yıldız'ın fotoğrafı

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde bir krom firmasına ait manyezit ocağında meydana gelen kontrolsüz patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, bugün saat 13. 30 sıralarında manyezit ocağında meydana gelen olayda, yer altına doğru açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlanırken daha çalışma sırasında dinamitler kontrolsüz patladı. Patlamada taş ören firmaya bağlı çalışan Mehmet Yıldız (37) isimli işçi hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin incelemede bulunmasının ardından Yıldız’ın cesedi ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden Mehmet Yıldız’ın Sivas/ Kangal nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.
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