Asırlık yayla şenliği geleneklerini sürdürüyorlar

-Halaylardan görüntüler

-Şenlik alanından görüntüler

-İsmail Türüt ve sanatçılardan detaylar

-Röportajlar



( SAKARYA -HD) SAKARYA



- Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde geleneksel olarak devam eden Yayla Şenliklerinin 110'uncusu yoğun bir katılımla yapıldı. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 110 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen 110'uncu Dikmen Yayla Şenliğine İsmail Türüt başta olmak üzere birçok yöresel sanatçı katıldı.

Sakarya'nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylasında düzenlenen şenliğe yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorlar tarafından organize edilen Dikmen Yayla Şenliğine katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenip, halaylar çektiler. Yaylada bulunan kayalıklara yapılan Türk Bayrağı ve Atatürk Resmi, yaylaya ilk gez ziyaretçi olarak gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Dikmen Yayla Şenliği ile ilgili bir açıklama yapan Dikmen Mahalle Muhtarı Menderes Ayvaz, "Yayla bizim köklü bir geleneğimiz ve bu yıl 110. şenliğimizi gerçekleştirdik. Bizler dedelerimizden devraldık ve çocuklarımıza devredeceğiz. Hendek Dikmen Mahallesi var olduğu müddetçe yayla geleneğimiz devam edecektir. Bu anlamda bu organizasyonda bizlere destek veren tüm işadamlarımıza, esnaflarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.



