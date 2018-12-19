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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Asırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti - NEVŞEHİR

Asırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti - NEVŞEHİR

- Nevşehir Beeldiye Başkanı Atilla Seçen'in Aişe nine ile buluşması - Aişe ninenin doğum günü pastasına üflemesi - DetaylarAsırlık nine ilk kez doğum günü pastası kesti - Nevşehir 'in en yaşlısı olduğu belirtilen 108 yaşındaki Aişe nineye sürpriz yaş günü kutlaması yapıldıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de 108 yaşına giren Aişe Değerlier, ilk kez doğum günü pastası kesti.Cevher Dudayev Mahallesi'nde oğlu Namık Değerlier, gelini ve torunlarıyla aynı evi paylaşan asırlık nine, doğum gününde unutulmadı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan araştırmada, kentin en yaşlılarından olduğu belirlenen 11 Aralık 1911 doğumlu Aişe ninenin 108'inci doğum gününün kutlanması için hazırlık yapıldı.Asırlık çınara sürpriz yapan Belediye Başkanı Atilla Seçen, doğum günü pastası hazırlatarak Aişe nineyi evinde ziyaret etti.Seçen, bir asrı geride bırakan Değerlier'in elini öperek, sağlıklı yıllar dileğinde bulundu.Aişe nine geçmişte hatırladığı bazı komşu ve dostlarının isimlerini, sohbet ettiği Seçen ile paylaştı.Üzerinde 108 yazılı pastayı kesen Aişe nine, hayatında ilk kez doğum gününün kutlandığını belirterek, kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini ifade etti.

Doğum Günü Doğum Günü Pastası Irak 

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