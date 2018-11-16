Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyorlar - BİTLİS

Asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyorlar - BİTLİS

- Bağlardan üzüm toplanmasından detay - Üzümün taşınmasından detay - Üzümün suyunun çıkarılmasından detay - Kaynatılan üzüm suyundan detay - Pekmez üreticisi Mehmetcan Kısa konuşması - Pekmez üreticisi Yaşar Kısa konuşmasıAsırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyorlar - Bitlis 'in Hizan ilçesinde vatandaşlar, bağlarında yetiştirdikleri organik üzümlerle asırlardır dede ve babalarından kalma yöntemleri kullanarak pekmez üretiyor - Vatandaşlar, doğal maya olarak içine kattıkları kil toprak ile üzüm suyunu, yaktıkları odun ateşinde etrafını çamur ve taşlarla kapladıkları kazanlarda kaynatarak pekmez elde ediyor - Pekmez üreticisi Yaşar Kısa: - "Pekmezimiz doğal ve hakiki. Organik ürettiğimiz pekmez bazı hastalıklara da iyi geliyor. Kilogramını 20 - 25 liradan satıyoruz"BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis 'in Hizan ilçesinde, vatandaşlar, bağlarda yetiştirdikleri organik üzümlerden asırlardır doğal yöntemlerle pekmez üretiyor.Harmandöven köyünün Tatrik mezrasında vatandaşlar, büyük emekler sonucu bağlardan topladıkları üzümleri sepetlerle taşıyarak evlerine getiriyor.Üzümleri çizmelerle ezerek suyunu çıkaran ve içine doğal maya olarak kil toprak katan köylüler, bu suyu, etrafını çamur ve taşlarla kapladıkları kazanların altında yaktıkları odun ateşinde belli bir süre kaynatıyor.Daha sonra süzülerek başka kazanlara aktarılan, sürekli kepçe ile karıştırılarak yine belli bir süre kaynatılarak üzerinde buharı tüten üzüm suyu, meşakkatli bir uğraşın ardından pekmeze dönüştürülüyor.Vatandaşlar, asırlardır dede ve babalarından kalma yöntemlerle herhangi bir katkı maddesi kullanmadan ürettikleri doğal pekmezi, Bitlis 'in yanı sıra çevre il ve ilçelere satıyor.Tatrik mezrasında yaşayan Mehmetcan Kısa, pekmezi tamamen doğal yöntemlerle ürettiklerini anlatarak, "Bu doğal pekmezi satarak geçimimizi sağlıyoruz. Başka bir geçim kaynağımız yok. Çocuklarımızın eğitim masrafını da bu işten karşılıyoruz." dedi.
Pekmez üreticisi Yaşar Kısa ise babasının pekmez yaptığı ocakta 15 yıldır aynı yöntemleri kullandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Topladığımız üzümleri getirip ilk önce bir kazanda kaynatarak içine maya olarak toprak katıyoruz. Bir süre karıştırıp kaynattıktan sonra dinlendiriyoruz. Ardından bidonlara aktardığımız suyu yine 2 - 3 saat dinlendirip diğer kazana boşaltıyoruz. Bu kazanda da 4 - 5 saat kaynatıp pekmeze dönüştürüyoruz. Pekmezimiz doğal ve hakiki. Organik ürettiğimiz pekmez bazı hastalıklara da iyi geliyor. Kilogramını 20 - 25 liradan satıyoruz."

Hastalık Katkı Maddesi 

İlgili Foto Galeriler
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Tarihi açılıştan ilk karelerTarihi açılıştan ilk kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı